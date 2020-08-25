Фильм «Чокнутый профессор» получит перезапуск

Не факт, что новая картина будет противопоставлять толстых и худых, но привлекательных и не очень - однозначно.

«Удивительного путешествия доктора Дулиттла» было мало — голливудские киношники задумали перезапуск еще одной популярной комедии Эдди Мерфи. На этот раз речь идет о «Чокнутом профессоре» — это тот фильм, в котором толстый ученый изобрел чудо-средство для моментального похудения и, опробовав его на себе, выпустил на свободу свое сексуальное, но коварное альтер-эго.

Как сообщает издание Deadline, права на новую экранизацию получила студия Project X Entertainment. Она же занимается продолжением франшизы «Крик» с Кортни Кокс. Обозреватель издания считает перезапуск «Чокнутого профессора» хорошей идеей, так как после пандемии зрители больше хотят комедий, чем триллеров.

Напомним, что версия с Эдди Мерфи 1996 года была невероятной, потому что актер сыграл не только главного героя в двух ипостасях, но также и всю его толстую семейку: маму, папу, брата и сексуально озабоченную бабулю. Эксперимент был настолько удачным, что к этому фильму сняли сиквел. Однако, данная картина тоже является перезапуском.

Оригинал «Чокнутого профессора» был снят в 1963 году комиком Джерри Льюисом, который в свою очередь пародировал повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона. Герой Льюиса не страдал полнотой, а просто был невзрачным ученым, но хотел выглядеть атлетичным и привлекательным в глазах девушек.