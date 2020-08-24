«Таинственный сад»: Хакамада, Шпица и другие звезды посетили светскую вечеринку

Что может быть идеальнее, чем провести вечер на премьера сказочного фильма? Именно так подумали Ирина Хакамада, Наталья Бочкарева, Екатерина Шпица и многие другие российские звезды. Отечественные селебрити первыми увидели экранизацию романа английской писательницы Фрэнсис Бернетт. И не где-то, а на Москва-реке, погрузившись на теплоходе в атмосферу «Таинственного сада».

Рубеж 20 века. Главная героиня- десятилетняя Мэри Леннокс. Девочка из богатой британской семьи. По книге Бернетт, Мэри стала нежеланным ребенком, поэтому и воспитанием малышки никто заниматься не хотел. Страшная холера убивает родителей главной героини, она остается совершенно одна. В романе описывается, что девочка не жалеет о смерти родителей и продолжает свою жизнь как ни в чем ни бывало. Однако вскоре сироту находят и отправляют в странный дом ее дяди. В старинном особняке есть правила: например, выходить из своей комнаты строго запрещено. Однако непослушная Мери все же выбирается и однажды находит потайную дверь. За ней находится сказочный мир, который исполняет все желания.

Кинокартину «Таинственный сад» снял режиссер Марк Манден. В списке его фильмографии уже есть работы, снятые по мотивам знаменитых книг. Например, в 1998 году Манден занимался производством сериала по роману «Ярмарка Тщеславия» английского классика Уильяма Теккерея. Еще одна знаменитая работа режиссера – сериал о приключениях пиратов «Черные паруса».

В главной роли «Таинственного сада» снялся знаменитый Колин Ферт. Напомним, актер уже играл в сказке – «Мэри Поппинс возвращается». Также в картины задействованы — Джули Уолтерс, знаменитая мама Рона Уизли из легендарного «Гарри Поттера», юная звездочка Дикси Эгерикс и многие другие.

«Таинственный сад» уже вышел в кинопрокат. Проводить лето сказкой — отличный повод всей семьей выбраться в кино.