Первые кадры нового «Бэтмена»: вышел тизер фильма с Робертом Паттинсоном

Новая история о супергерое Бэтмене появится в большом прокате осенью 2021 года. А сейчас компания Warner Bros показала первый трейлер картины. Режиссер картины Мэтт Ривз отметил, что речь пойдет о раннем становлении Бэтмена и других персонажей – Женщины-Кошки, Пингвина, Загадочника. По его словам, на создание фильма его вдохновили криминальные ленты 70-х годов.

Главную роль сыграл Роберт Паттисон. В картине появится Зои Кравец в образе Женщины-Кошки, Пол Дано сыграет Загадочника, Колин Фаррел — Пингвина. К Сети трейлер вызвал бурю эмоций. Очень уж хорош показался фанатам Паттинсон в этом образе.

Премьера фильма состоится 1 октября 2021 года. В российский прокат выйдет – 30 сентября.