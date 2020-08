«Завораживает»: «Фредди Крюгера» впечатлила игра Оксаны Акиньшиной

73-летний американский актер Роберт Инглунд, игравший Фредди Крюгера в фильмах «Кошмар на улице Вязов» и еще во множестве ужастиков, посоветовал фанатам в Twitter российский фильм. Ветерана жанра хоррор впечатлил фантастический триллер «Спутник», который вышел весной 2020 года с Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком.

Напомним, картина сочетает в себе тематику советского покорения космоса со страхом найти между звездами агрессивную форму жизни. В фильме прослеживается множество аналогий с франшизой «Чужой», пугающие элементы тоже имеются. Работа российских коллег не оставила равнодушным западную звезду.

Starving for summer Sci-Fi? Check out the dark Russian alien film SPUTNIK now streaming. Oksana Akinshina is mesmerizing pic.twitter.com/7vOlOuIjBG

— Robert B. Englund (@RobertBEnglund) August 20, 2020