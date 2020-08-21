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«Завораживает»: «Фредди Крюгера» впечатлила игра Оксаны Акиньшиной

Актер, сыгравший культового маньяка, порекомендовал поклонникам российский фильм «Спутник».

«Завораживает»: «Фредди Крюгера» впечатлила игра Оксаны Акиньшиной
Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера в фильме «Фредди против Джейсона». Фото: globallookpress.com

73-летний американский актер Роберт Инглунд, игравший Фредди Крюгера в фильмах «Кошмар на улице Вязов» и еще во множестве ужастиков, посоветовал фанатам в Twitter российский фильм. Ветерана жанра хоррор впечатлил фантастический триллер «Спутник», который вышел весной 2020 года с Оксаной Акиньшиной и Федором Бондарчуком.

Напомним, картина сочетает в себе тематику советского покорения космоса со страхом найти между звездами агрессивную форму жизни. В фильме прослеживается множество аналогий с франшизой «Чужой», пугающие элементы тоже имеются. Работа российских коллег не оставила равнодушным западную звезду.

«Жаждете летней научной фантастики? Посмотрите мрачный русский фильм «Спутник», который сейчас транслируется. Оксана Акиньшина завораживает», — написал Инглунд.

Ранее Teleprogramma.pro писала, что западные зрители заинтересовались «Спутником», и как раз к середине августа он должен был стать доступен в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Стоит полагать, что после похвалы «Крюгера», многие фанаты ужасов захотят пощекотать себе нервы русской новинкой.

Тэги

"Кошмар на улице Вязов"Оксана Акиньшинатриллеружасыфантастикафильм «Спутник»