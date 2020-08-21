Леди Гага, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Джаред Лето соберутся в фильме о Гуччи

Голливудский режиссер Ридли Скотт, когда закончит работу над исторической драмой «Последняя дуэль», займется съемками фильма «Гуччи» для кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Это будет картина об одном из самых громких убийств в мире высокой моды, когда бывшая жена Маурицио Гуччи — Патриция Реджани — заказала своего супруга, бросившего ее с двумя детьми ради другой красавицы.

Очевидно, что эта картина будет интересна всем зрителям, даже тем, кому плевать на моду. Почему? В этом проекте заявлен невероятный актерский состав!

Уже известно, что саму заказчицу убийства (которая была осуждена и провела в тюрьме 18 лет) сыграет певица Леди Гага. Издание Deadline сообщает, что переговоры о съемках также ведут Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Джаред Лето и Джек Хьюстон. Если все они попадут в фильм, то под руководством Ридли Скотта, это будет стопроцентный кинохит.

Да и сама история убийства такова, что вряд ли какой-нибудь сценарист мог бы придумать более закрученный сюжет. Темпераментный наследник модного дома Гуччи выбрал себе невесту из простой семьи. Его родственники были против, но он женился на красавице Патриции Реджани, подарив ей роскошную и гламурную жизнь. Она же подарила мужу двух дочерей, но это не уберегло ее от развода, когда у эксцентричного богача появилась новая пассия. Чтобы не делить наследство с соперницей, женщина наняла киллеров, и Маурицио Гуччи был убит в 1995 году на ступеньках собственного офиса. Во время судебной тяжбы пресса назвала Патрицию «черной вдовой». Осужденной дали 29 лет тюрьмы, а после скостили срок за хорошее поведение.

Добавим, что в основу будущей картины легла книга «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».