«Он играет важную роль»: Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в еще одном фильме

Сдавший пост Темного рыцаря актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена еще один раз. Это произойдет в фильме «Флэш» киновселенной DC, выход которого запланирован на лето 2022 года. Главным героем картины станет ускоряющийся человек Барри Аллен в исполнении актера Эзры Миллера — тот самый персонаж, что был показан в «Лиге справедливости». Но раз новый фильм будет посвящен члену той команды, значит и Бэтмен тоже должен быть оттуда.

В основу сюжета ляжет серия комиксов Flashpoint, в которых Флэш ускорялся настолько, что разрывал ткань пространства и времени, проникая в другие измерения. Так что в новой картине возможны появления не одной, а нескольких версий Бэтмена. Следовательно, кроме Аффлека черный плащ может повторно надеть Майкл Китон, например. Но у Бена, все равно, будет ключевое место в сюжете.

«Он играет важную роль в эмоциональной подаче фильма, — рассказал изданию Vanity Fair режиссер картины Андрес Мускетти. — Взаимодействие и отношения между Барри и Брюсом Уэйном Аффлека покажут эмоциональный уровень, которого мы еще не видели. Это фильм про Барри, но их персонажи более взаимосвязаны, чем мы думаем. Они оба потеряли своих матерей в результате убийства, и это один из эмоциональных сосудов фильма».

Кинодеятель добавил, что рад будет поработать с Аффлеком, так как тот тоже является режиссером и понимает что к чему.

Добавим, что киновселенная DC, в отличие от Marvel, очень разрозненная и успела обрасти множеством несвязанных между собой фильмов. Способности Флэша откроют киношникам возможность показать мультивселенную, то есть, связать все полнометражки и сериалы воедино, а также показать вместе разных актеров, играющих одних и тех же супергероев.