Актриса Оливия Уайльд снимет фильм о женщине-пауке

Как сообщает американское издание Deadline, Оливия Уайльд станет постановщиком нового фильма от Marvel. На этот раз лента будет весьма необычной. Главным героем картины станет женщина-паук. По данным американского сайта, компания Sony комментировать договор с актрисой отказалась.

В истории Marvel уже существуют женщины-супергерои. Одну из них зовут «Мадам паутина». Персонаж придумали еще в 1980 году. Ее реальное имя Кассандра Уэбб. Женщина обладала специфичным даром: она умела читать мысли, но при этом была слепа. Кассандра не раз помогала человеку-пауку сражаться с преступниками. Перед смертью она передала свои силы наследнице Джулии Карпентер.

Настало время воплотить этот комикс в кино. Тем более, что это вполне соответствует духу времени.

Несмотря на то, что компания Sony пока о новом фильме не говорит, сама Оливия уже дала понять, что подписала договор. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Добавим, актриса и постановщик Оливия Уайльд снимает триллер «Не волнуйся, дорогая» о Калифорнии 50-х. Напомним, на протяжении десяти лед звезда занималась только актерской карьерой. Однако полтора года назад Оливия ворвалась в киноиндустрию как режиссер со сказкой «Книжный мир».