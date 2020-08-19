В Сети появился финальный трейлер фильма «Вратарь галактики»

За время пандемии коронавируса трейлер к фильму от продюсера Джаника Файзиева менялся не раз. В российских кинотеатрах премьера состоится уже 27 августа. Ленту купили и в других странах. В США фильм выйдет под названием Cosmoball. Работу Файзиева приобрели во Франции, Германии, Эстонии, Японии и многих других странах.

О чем же кинокартина с таким звучным названием? 2071 год. Войны в Галактике разрушили все, что было дорого людям. Изменился даже климат. Теперь Москва – это огромный тропический лес. Над городом висит инопланетный корабль. Это стадион. На нем атлеты играют в космобол. Атлеты – это люди с необыкновенными способностями. А космобол — игра, похожая на гладиаторские бои. Матчи межгалактических соревнований смотрят все. Но только не Антон. Обычный парень хочет вылечить маму от тяжелой болезни и найти работу. Но судьба приготовила ему другую роль. Однажды «сверху» узнают о сверхспособностях юноши и забирают в сборную по космоболу. Когда Антон приходит в команду, он даже не представляет, что ему предстоит пройти. Главному герою предстоит сражаться за Землю. Получится ли это у него – неизвестно. Словом, залихвацки.

Из-за коронавируса мировая киноиндустрия потеряла миллиарды. Например, голливудским киностудиям пришлось отложить прокат фильмов «Мулан», «Форсаж 9» и многих других. В России фанатам Александра Петрова не удалось вовремя посмотреть «Стрельцова» — фильм, где любимый многими актер играет легендарного советского футболиста.

В Москве все кинопремьеры уже проходят по расписанию. Кинотеатры работают каждый день, но с ограничениями. Поэтому посмотреть фантастический семейный фильм «Вратарь галактики» можно будет совсем скоро.

В главных ролях: звезда сериала «Молодежка» Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Елена Яковлева, Ян Цапник, Мария Лисовая и многие другие.