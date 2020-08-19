Победы и скандалы: о российском тренере Этери Тутберидзе снимут фильм

Фильм о знаменитом тренере по фигурному катанию будет рассказывать о жесткой конкуренции между ее воспитанницами. Сюжет вполне предсказуем и соответствует реальным событиям: все ученицы Этери Тутберидзе мечтают принимать участие в олимпийских соревнованиях, но финальное решение всегда за наставником. Почему принимается тот или иной выбор — загадка или логичное решение?

Слово «жесткость» очень похожа на стиль Тутберидзе, если верить слухам, конечно. Впрочем, ранее сайт Teleprogramma.pro уже писал о том, что от Этери ушли две знаменитые фигуристки: Александра Трусова и Алена Косторная.

больше по теме Татьяна Тарасова поделилась мнением об уходе фигуристок Трусовой и Косторной от Тутберидзе Фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Поговаривают, что тренер славится довольно грубыми методами в тренировочном процессе. С другой стороны, во имя результата порой все средства могут быть хороши. Спорт жесток. Уход Трусовой и Косторной – не единственный в карьере Тутберидзе. Волевого тренера покинули и чемпионка Европы Юлия Липницкая, и фигуристка Евгения Медведева, которая дважды выигрывала чемпионат мира.

Проект фильма об Этери Тутберидзе представили на питчинге в министерстве культуры. На этот раз ленту одобрили, хотя в прошлом году — отклонили.

Напомним, Тутберидзе является лауреатом по фигурному катанию в Международном союзе конькобежцев ISU Skating Awards. Женщина победила в номинации «Лучший тренер». Сейчас она занимается с Алиной Загитовой, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года и Аленой Щербаковой — 16-летнюю фигуристку, двукратной чемпионкой России.