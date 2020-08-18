Кто такая Энола Холмс: Netflix опубликовал тизер фильма про младшую сестру гениального сыщика

17 августа потоковый сервис Netfilx опубликовал в соцсетях тизер фильма «Энола Холмс» — того самого, про младшую сестру сыщика Шерлока Холмса, не менее пытливую и любящую загадки. Teleprogramma.pro уже писала, что главную роль в картине исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а самого великого детектива — красавчик Генри Кавилл.

Из короткого видео стало понятно, что героине придется швырять через плечо мужчин и разгадывать буквенные шифры. Сама студия использует таковые, объявляя дату релиза. Но зрителям не стоит гадать — заявлено, что картина выйдет на Netflix 23 сентября.

В основе сценария лежит одноименный любительский роман за авторством Нэнси Спрингер. По сюжету, юная Энола приезжает в Лондон, чтобы разыскать свою пропавшую мать.

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Кстати, наследники писателя Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix. По их мнению, в картину попали моменты, описанные создателем Шерлока Холмса в поздних книгах, которые еще защищены авторским правом.