И снова в космос: студия Warner Bros. хочет выпустить сиквел «Интерстеллара»

Научно-фантастический фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» может получить продолжение. Об этом сообщает портал We Got This Covered, рассуждая о том, что после пандемии и кризиса в киноиндустрии, Голливуд будет вкладывать деньги только во франшизы, а не в самостоятельные проекты. И вот надежный источник издания поделился информацией, что студия Warner Bros. собирается снимать продолжение космической Одиссеи Нолана, хотя она прекрасно смотрится, как один логически завершенный фильм.

В сиквеле герой Мэттью Макконахи начнет свой путь там же, где закончилась первая часть, и отправится на далекую планету, чтобы встретиться с персонажем Энн Хэтэуэй. Студия якобы очень хочет, чтобы для этой картины гениальный Нолан вернулся в кресло режиссера или хотя бы помог написать сценарий.

Возможно, на это желание влияет то, что после частичного открытия кинотеатров по всему миру зрители активно идут на повторяющийся в прокате «Интерстеллар», о чем сообщает ряд изданий. Тем временем, у студии Warner Bros. «в рукаве» не так то много продолжений хитовых франшиз, которые можно предложить публики. Среди них киновселенная DC, «Фантастические твари» и продолжение «Матрицы».