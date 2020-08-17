Кадры из гримерки: как снимают «Гардемарины-5»

В Севастополе снимают продолжение легендарной киноэпопеи «Гардемарины-5». Кадрами подготовки к съемочному процессу поделилась в Instagram режиссер картины Светлана Дружинина. На видео Дмитрия Харатьяна и Михаила Мамаева готовят к очередной сцене, на этот раз подводной.

Харатьян не скрывал радости от предстоящих съемок. Актер отметил, что наконец-то выпала возможность поплавать. Причем, не где-нибудь, а в Черном море.

О старте съемок пятой части ленты Светлана Дружинина объявила совсем недавно, но работа идет уже полным ходом. Четвертую часть ленты также готовят к выходу на большие экраны. По предварительным данным, скорее всего, это случится в декабре.