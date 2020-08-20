Боевик «Агент Ева» и другие премьеры недели

Боевик «Агент Ева»

Боевики о спецагентах, которые выходят из-под контроля и превращаются в угрозу для своих работодателей, — тяжелая артиллерия, всегда помогающая кинобизнесу в минуты сценарного дефицита.

Очередной залп будет произведен с помощью оскаровской номинантки Джессики Честейн, которая в фильме «Агент Ева» играет крутого киллера, вдруг переставшего выполнять команды начальства.

Интерес к этой достаточно стандартной ленте подогрел скандал со сменой режиссера: постановщик картины Мэттью Ньютон, обвиненный в избиении сожительницы, вынужден был уйти из проекта.

С учетом того, что Джессика Честейн активно топит за жесткие санкции по отношению к насильникам, Мэттью еще легко отделался: на съемках разъяренная актриса вполне могла войти в образ и отстрелить проштрафившемуся режиссеру что-нибудь жизненно важное.

«Агент Ева» (оригинальное название — Ava), 2020, США, боевик.

Режиссер: Тейт Тейлор. В ролях: Джессика Честейн, Джон Малкович и др.

В российском прокате с 20 августа.

Фильм-катастрофа «Гренландия»

Комета, грозящая рухнуть на Землю, — таким зачином зрителей не удивишь, а на фоне пандемии подобные страшилки и вовсе выглядят нелепо. Возможно, именно поэтому авторы фильма-катастрофы «Гренландия» решили сосредоточиться не столько на спецэффектах, сколько на демонстрации того, как перед угрозой массовой гибели люди проявляют свои не самые лучшие качества.

Казавшиеся добропорядочными и безобидными американцы готовы загрызть друг друга ради мест в самолетах, летящих в единственную безопасную точку на планете, — ей, как нетрудно догадаться, объявлена Гренландия, никогда прежде не пользовавшаяся такой бешеной популярностью.

«Гренландия» (оригинальное название — Greenland), 2020, США, фильм-катастрофа.

Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин и др.

В российском прокате с 20 августа.

Мелодрама «Любовь на троих»

Девушка по имени Дафна переспала с боссом, рассталась с женихом, закрутила роман с писателем Джеком, с другом которого, красавчиком Фрэнком, тоже успела очень близко познакомиться. В результате героиня мелодрамы «Любовь на троих» забеременела, от кого именно — непонятно.

В прежние времена ее в лучшем случае назвали бы ветреной, сейчас она уже претендует на звание сильной женщины, ищущей свой путь в жизни. Ищут его и актеры, засветившиеся в высокобюджетных франшизах и явно от них уставшие: Шейлин Вудли (Беатрис Прайор из «Дивергента»), Джейми Дорнан (Кристиан Грэй из «Пятидесяти оттенков серого») и Себастиан Стэн (Зимний Солдат из «Мстителей») с удовольствием разыгрывают ленивую историю об отношениях, в которых болтовня о творческой реализации важнее собственно флирта.

«Любовь на троих» (оригинальное название — Endings, Beginnings), 2019, США, мелодрама.

Режиссер: Дрейк Доримус. В ролях: Шейлин Вудли, Джейми Дорнан и др.

В российском прокате с 20 августа.