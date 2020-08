«Немного страшного соуса»: режиссер «Аквамена» собрался пугать зрителей и во второй части

Студия DC опубликовала в Twitter отрывок общения с фанатами режиссера фильма «Аквамен» Джеймса Вана. Один из поклонников спросил его: будут ли во второй картине о морском супергерое пугающие элементы, каким были, например, падшие — монстров Впадины из первой части.

Ван ответил на этот вопрос утвердительно. Дело в том, что режиссер снял множество фильмов ужасов и даже в кинокомиксы добавляет элементы хоррора.

Folks, we have James Wan talking AQUAMAN 2 🔱 Join #DCFanDome on 8/22 to see even more answers to the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/Pc8DqNqz64

— DC (@DCComics) August 14, 2020