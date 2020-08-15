«Немного страшного соуса»: режиссер «Аквамена» собрался пугать зрителей и во второй части

Мастер ужасов Джеймс Ван признался фанатам, что в сиквеле кинокомикса тоже будут элементы хоррора.

Студия DC опубликовала в Twitter отрывок общения с фанатами режиссера фильма «Аквамен» Джеймса Вана. Один из поклонников спросил его: будут ли во второй картине о морском супергерое пугающие элементы, каким были, например, падшие — монстров Впадины из первой части.

Ван ответил на этот вопрос утвердительно. Дело в том, что режиссер снял множество фильмов ужасов и даже в кинокомиксы добавляет элементы хоррора.

Folks, we have James Wan talking AQUAMAN 2 🔱 Join #DCFanDome on 8/22 to see even more answers to the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/Pc8DqNqz64 — DC (@DCComics) August 14, 2020

«Это большая часть меня, и она, естественно, проявляется в таких фильмах. Особенно в «Аквамене», где действие происходит в подводных мирах, которые могут быть очень пугающими, — сказал кинодеятель. — Естественно, моя любовь к жанру ужасов проявляется в том, что я цепляюсь за некоторые сцены и пытаюсь добавить им немного моего страшного соуса».

Напомним, что Ван стоит за созданием таких известных франшиз, как «Пила», «Астрал», «Заклятие» и «Проклятие Аннабель». Ему же DC доверила своего супергероя Аквамена в исполнении Джейсона Момоа.

Добавим, что ранее компания Warner Bros. объявила о том, что у «Авамена» будет спин-офф в жанре ужасов, посвященный монстрам Впадины. Ван должен его продюсировать.