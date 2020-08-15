«Это бредово!»: BadComedian указал на множество исторических ляпов в фильме «Союз спасения»

Блогер похвалил актерский состав, но указал на то, что персонажей не смогли раскрыть.

Популярный российский видеоблогер и кинокритик BadComedian выложил в Сеть свой обзор на фильм «Союз спасения» 2019 года. Напомним, красочная картина с Павлом Прилучным и Иваном Янковским повествует о восстании декабристов. «Фонд кино» выделил на ее создание 400 миллионов рублей, а всего бюджет проекта составил 980 миллионов.

Переодевшись в гусарскую форму и сев на коня, BadComedian начал с того, что фильм был сильно распиарен на центральных телеканалах. И, как обычно, российское кино вызвало у него негодование из-за своего сценария. Евгений Баженов раскритиковал множество несвязанных между собой флэшбеков и невнятные представления персонажей, на которые отводилось по нескольку секунд. Но большее внимание блогер уделил историческим ляпам фильма, напоминая, что создатели обещали показать зрителям максимально приближенное к реальным событиям кино.

«Это не логично, это не исторично и, в целом, это бредово! Кто писал сценарий?!» — возмущается Баженов.

По его заключению, создатели картины не хотели занимать ни чьей стороны в историческом конфликте: царь изображен «добродушным идиотом», декабристы — «романтичными суицидниками», а главной идеей фильма стало то, что революционеры могли достичь своих идей мирным путем.

В очередной раз BadComedian говорит о том, что российскому кино не хватило мотивации персонажей и логичности сюжета. Зато он похвалил актерский состав, спецэффекты, костюмы и операторскую работу.