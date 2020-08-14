О лидере рок-группы «Король и шут» снимут документальный фильм

Премьера фильма «Хочу остаться каким был» пройдет 7 августа в 2022 году. По словам режиссера Дарьи Иванковой в фильме о Михаиле Горшеневе будет много анимации. Об этом девушка рассказала информационному порталу ИЗВЕСТИЯ.

«Группа «Король и Шут» — это как «Властелин колец» и «Гарри Поттер» в литературе», — рассказала режиссер.

Анимация будет совмещена с хроникой и интервью Горшенева, что позволит лучше узнать внутренний мир «Горшка» зрителям. Именно так называли певца его друзья и коллеги по сцене.

Добавим, Михаил Горшенев не только музыкант. Он сочинял слова и музыку для песен. Именно «Горшок» создал культовую группу и придумал ей название.

В день выхода фильма ему могло бы исполниться 48 лет. Ходят слухи, что сердечная недостаточность возникла из-за того, что певец принимал тяжелые наркотики и много пил. От друзей стало известно: Горшенев очень боялся, что его похоронят заживо. Поэтому, родные музыканта кремировали Михаила. Артист хотел, чтобы его прах развеяли, однако сейчас лидер группы «Король и Шут» покоится на Богословском кладбище. А группа Михаила «Король и Шут» распалась в 2014 году.