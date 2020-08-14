«Все может закончиться»: Гимли из «Властелина колец» не дают новые роли из-за коронавируса

Актер Джон Рис-Дэвис говорит, что человека в группе риска не берут в новые проекты.

76-летний британский актер Джон Рис-Дэвис, игравший в «Затерянном мире», фильмах об Индиане Джонсе, а также исполнивший роль гнома Гимли во «Властелине колец», опасается, что его карьера в кино окончена.

В интервью каналу Syfy Wire пожилой артист признался, что в последние месяцы не смог получить две роли из-за того, что киношники не решились взять в команду человека его возраста. Причиной тому стал коронавирус, для которого мужчина находится в группе риска.

«Я как раз нахожусь в нижней части диапазона от 75 до 90. По-видимому, это означает, что я уже три четверти фута или даже по колени в могиле. В глубине души я думаю: «Все может закончиться», — поделился тревогами Джон.

Он так же рассказал, что его друзья-организаторы концертов частенько говорят, что не планируют никаких проектов до 2022 года. Актер опасается, что такая же ситуация может сложиться и в кино. Своим более молодым коллегам мужчина посоветовал брать увеличенный гонорар за риск заразиться вирусом во время съемок.