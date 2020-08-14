В экранизации Мэтта Ривза трагичная история Бэтмена будет раскрыта по-новому

История Бэтмена — богача Брюса Уэйна, который в детстве стал свидетелем убийства своих родителей, а потом вырос в борца с преступностью в костюме летучей мыши, — была показана на экране уже множество раз. Ее экранизировали Тим Бертон и Кристофер Нолан, на считая длинного списка телевизионных и анимационных сериалов. Даже в «Джокере» с Хоакином Фениксом немая доля экранного времени отдается будущему герою. И вот сейчас режиссер Мэтт Ривз снова снимает фильм о Бэтмене. Уже давно известно, что главную роль исполнит Роберт Паттинсон, а события будут происходить с молодым Брюсом Уэйном, только вставшим на путь Темного рыцаря.
Неужели новая в картина в очередной раз перескажет зрителям заученную наизусть печальную историю детства и юности персонажа? Сценарист проекта Мэттсон Томлин уверяет, что эта версия становления Бэтмена будет существенно отличаться от всего того, что уже было показано в разные годы. По его словам, Мэтт Ривз во всех своих работах заглядывает в душу главного персонажа, и в этот раз будет так же.
«Я смотрю на Бэтмена как на человека, который пережил травму (убийство родителей, — прим. авт.), и все, что он делает, является реакцией на это, вместо убегания от прошлого. Я думаю, что фильм покажет это некоторым очень забавным и удивительным способом», — цитирует сценариста портал Den of Geek.
Напомним, что выход картины намечен на октябрь 2021 года. Кроме Паттинсона в актерском составе заявлены Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис и Колин Фаррелл.