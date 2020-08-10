Учитель рассказал, как Асмус согласилась сыграть девушку из секс-чата в его фильме

В этом году зрителю будет представлена драма «Китобой». Сценарий к ней писал ученик режиссера Алексея Учителя Филипп Юрьев. К слову, работал над ним целых семь лет. Съемки, которые он же режиссировал, прошли на Камчатке. Кристина Асмус должна была сыграть в откровенной сцене. Ей досталась роль девушки из секс-чата. Все было согласовано, Асмус подтвердила свое участие.

Но после этого на экраны вышла картина «Текст», где Кристина играла в обнаженных сценах с Иваном Янковским. А позже произошел развод с Гариком Харламовым. Хотя оба говорили, что дело не в кино.

Как рассказал Учитель «Комсомольской правде», после всего этого ему позвонил агент Асмус и сказал, что она не может сняться в этой сцене. После долгих уговоров Кристина все-таки пришла на студию, посмотрела 10 минут фильма и согласилась. Ее не остановило даже то, что после подобной сцены вновь могут пойти самые разные разговоры.