Военная драма «Форпост» и другие премьеры недели

«Форпост»

«Ну кто так строит?!» — эту крылатую фразу принято вспоминать при изучении очередного «шедевра» отечественной архитектуры, но и за пределами России находятся умельцы, способные неприятно удивить.

Например, американский военный лагерь Китинг умудрились возвести в Афганистане на дне каменного мешка — окруженный со всех сторон горами, он позволял талибам отстреливать вражеских солдат как попавших в капкан зайцев.

Сами солдаты это понимали, с ужасом ожидая нападения. И оно случилось — сотни талибов буквально свалились на головы пятидесяти американцам, отбившим атаку лишь чудом.

Драма «Форпост», треть которой посвящена непосредственно боевым действиям, весьма живописно рассказывает о событиях, случившихся в Афганистане 11 лет назад. Но живописнее всего выглядит то, что наследник великой актерской династии Скотт Иствуд играет здесь отважного (и реально существующего) сержанта по имени Клинт.

«Форпост» (оригинальное название — The Outpost), 2020, США, драма.

Режиссер: Род Лури. В ролях: Скотт Иствуд, Орландо Блум и др.

В российском прокате с 13 августа

«Киллер по вызову»

Обычно в кино преступники, отсидев энное количество лет, выходят на свободу с чистой совестью и с теми же навыками, что были у них до ареста. На деле без практики навыки теряются: вот и герой комедии «Киллер по вызову», взломщик Ред, оттрубив два года, пробует тренировки ради вскрыть стандартный сейф и терпит фиаско — квалификация потеряна. Ред грустит, даже не подозревая, что главные неприятности впереди, ведь его разыскивает жутковатый киллер-француз, мечтающий отомстить за свою собаку…

«Киллер по вызову» (оригинальное название — Lucky Day), 2019, Канада, комедия.

Режиссер: Роджер Эвери. В ролях: Люк Брейси, Нина Добрев и др.

В российском прокате с 13 августа.

«Мой создатель»

Воссоединиться с покойными близкими с помощью высоких технологий — идея красивая, но небезопасная, о чем нам не перестают напоминать авторы научно-фантастических фильмов. Очередное напоминание — картина «Мой создатель», в которой солирует британец Тео Джеймс, большинству зрителей известный как «красавчик из «Дивергента».

На этот раз красавчик изображает ученого, который в недалеком будущем пытается запихнуть сознание трагически погибшей жены в робота и таким образом хотя бы частично вернуть прежнюю счастливую жизнь. Увы, как известно, счастье не в микросхемах и даже не в их количестве.

«Мой создатель» (оригинальное название — Archive), 2020, Великобритания, фантастика.

Режиссер: Гэвин Ротери. В ролях: Тео Джеймс, Стэйси Мартин и др.

В российском прокате с 13 августа.