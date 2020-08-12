«Огурцом разбил лобовое стекло!»: актеры сериала «Ольга» рассказали о новом сезоне

Анастасия Матвеева и Мухаммед Абу Ризик признаются, что знаменитая актриса не только заботится о пледах и чае на площадке, но и с удовольствием делится опытом с коллегами

Настя Матвеева – молодая актриса. Роль оторвы Саши в сериале «Ольга» — одна из самых больших ее работ. Почти весь третий сезон Настя не могла понять свой персонаж.

Только в концу съемок появилось ощущение, что семья Ольги – это не просто киносемья, а по-настоящему близкие люди в реальной жизни.

У Мухаммеда Абу Ризика ситуация схожая — для него роль Тимофея первая. Молодой человек признается, что взрослеет вместе со своим персонажем и искренне любит кинородительницу Яну Троянову.

В интервью порталу Teleprogramma.pro герои популярного сериала «Ольга» поделилась подробностями сцен, которые смогли повергнуть в шок всю съемочную группу, а еще рассказали, чего ждать от героев популярного сериала.

Кстати, новый сезон «Ольги» стартует на ТНТ с 31 августа.

— Настя, какой твоя героиня стала в четвертом сезоне?

— Этот сезон будет сильно отличаться от третьего, и моя героиня будет добрее и отношения с Тимофеем (сын Ольги) приобретут тесный характер.

Девочка станет более домашней и открытой. Но внутреннее ощущение Саши останется. Она такая же безбашенная и везде тащит его за собой — ей это нужно.

Если в третьем сезоне Тимофей гонялся за Сашей и в финале мы вместе встречали Новый год, то четвертый – это полгода спустя.

Про обоюдное согласие Мухаммед Абу Ризик только кивает головой: «Тимофей добился Сашу, добился не то слово».

— Можно сказать, что вы росли вместе с Тимофеем.

— Да, мы взрослели одновременно. В первом сезоне Тимофею было 10-11 лет, начало переходного возраста, а четвертый — это апогей его взросления. Начинаются полубандитские подростковые истории. Но при этом он в отношениях.

— А были проблемы с персонажем?

— Это моя первая роль, поэтому сложно давать оценки. До прихода в сериал я даже не задумывался, что такое профессия актера. Только когда прошел кастинг — понял, что на мое место тысячи людей хотели попасть, а попал я, когда даже не мечтал, — делится молодой человек.

— Что можете вспомнить из смешного на площадке, что не увидит зритель?

— Наверно, это сцена с моим папой (актер Павел Майков) — продолжает Настя Матвеева. — По сценарию, он очень импульсивный человек, вечно громит все вокруг.

В какой-то момент ему приходится кидать огурцы в лобовое стекло машины, и вдруг оно разбивается! Это было не по сценарию, я сидела внутри и была просто в шоке. Не знаю, останется ли данная сцена в сериале.

А вот неприятных случаев не помню. Были только тяжелые моменты, например, постоянный холод. У меня мерзли ноги, мне пододевали колготки верблюжьи, на них сверху сетчатые. В перерывах приносили красные большие грелки.

В четвертом сезоне мне пришлось прыгать из окна второго этажа. И вот сцена перед прыжком я стою, смотрю вниз и понимаю, что не могу. Внизу огромный спасательный матрас, а так страшно!

— Расскажите, где снимали, чем кормили на площадке.

— Дом и подъезд — в «Чертаново» (район Москвы — прим. ред.), а природа – ближнее Подмосковье.

Про еду можно говорить вечно, было все очень вкусно. Мы приезжали пораньше, а на площадке уже стоял фургончик, где мужчина в татуировках и с бородой готовил нам бесподобные кашки на завтрак, пек безумно вкусные оладушки, — говорит Настя.

Смотрите сериал «Ольга» с 31 августа на телеканале ТНТ!