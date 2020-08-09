Роберт Паттинсон признался, что пытался обмануть Кристофера Нолана на съемках «Довода»

Актеру понадобилось отлучиться на несколько дней, чтобы пройти пробы в новый фильм о Бэтмене.

Несколько раз отложенный фильм Кристофера Нолана «Довод» в конце августа все-таки будет показан зрителям. А пока издание The Irish Times опубликовало большую статью с комментариями актеров, сыгравших в этой шпионской картине.

К примеру, Роберт Паттинсон поделился, что на съемках у гениального режиссера всегда соблюдается невероятная строгость, чтобы сохранить сюжет будущей картины в тайне. Это показалось ему забавным, так как во время создания «Довода» встал вопрос участия звезды «Сумерек» в другом, не менее секретном проекте.

Напомним, в прошлом году Паттинсону предложили пройти кастинг на роль Бэтмена, о которой он давно мечтал. Тогда студия Warner Bros. потребовала, чтобы об этом никто не знал, и Роберту понадобилось обмануть Нолана, чтобы отлучиться со съемок «Довода».

«Пришлось солгать Крису о том, что мне нужно пройти кинопробы. Я сказал, что у меня неотложная семейная ситуация. И как только я произнес: «Это чрезвычайное положение в семье», он спросил: «Вы делаете продолжение Бэтмена, не так ли?» — вспоминает актер.

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Напомним, съемки нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза стартовали в Англии в начале 2020 года, но были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Сейчас они уже возобновились. Картина будет перезапуском всех предыдущих фильмов о супергерое и покажет его в молодые годы.