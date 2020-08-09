Пандемия глазами кинозвезд: Риз Уизерспун запустила в соцсетях «календарный» челлендж

Американская актриса Риз Уизерспун запустила в соцсетях один из самых популярных челленжей этого лета — #2020challenge. 44-летняя артистка взяла несколько кадров из своих фильмов и расположила их по месяцам 2020 года: от января в сентябрю. На разных картинках запечатлены разные реакции звезды на последние события. Речь идет в большей степени о пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции.

Пользователи Twitter и Instagram по всему миру подхватили эту идею, и сейчас счет таких коллажей в Сети составляет уже тысячи. Люди выкладывают свои фото, фото домашних питомцев и кадры из фильма. Интересно, что за коллегой стали повторять и другие голливудские звезды, например, Джессика Честейн, Кейт Бекинсейл, Наоми Уоттс и Кара Делевинь. Особенно потешно получилось у Марка Руффало, который играет Халка в киновселенной Marvel. Зеленый великан явно недоволен происходящим в мире.

В своих коллажах звезды отмечают, как им тяжело было сидеть на карантине, и как они страстно желают, чтобы эпидемия поскорее закончилась. Модный челлендж поддержали и киностудии. Netflix, например, «нарезал» несколько кадров из популярного сериала «Очень странные дела», а Legendary показали, как на самоизоляцию отреагировала Годзилла.