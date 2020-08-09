«Взволнован этой возможностью»: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в кино про художника

Известный музыкант Джаред Лето сыграет основателя поп-арта Энди Уорхола (1928-1987) в фильме, посвященном жизни легендарного художника. Об этом сам 48-летний артист объявил в Instagram.

«Я так благодарен и взволнован этой возможностью», — написал рокер, запоздало поздравив Уорхола с днем рождения, которое прошло 6 августа.

Добавим, что желание стать продюсером байопика об этом художнике Лето высказал еще давно, но сейчас причина его стремления стала понятна — звезда хочет лично перевоплотиться в легенду искусства 20 века.

Пока известно, что в основу сюжета будущего фильма ляжет книга-биография Уорхола. Киношникам будет, что показать: художник был не только новатором в изобразительном искусстве, но и дизайнером, издателем журналов, кинорежиссером, а также продюсером альтернативной рок-группы The Velvet Underground.

На него даже было совершено покушение. В 1968 году радикальная феминистка, ранее снимавшаяся в фильмах Уорхола, пришла в его студию и три раза выстрелила мужчине в живот. Художник перенес состояние клинической смерти, но выжил, после чего не стал обвинять женщину в суде. Зато в его работах начала все чаще прослеживаться тема смерти.

Напомним, что об Энди Уорхоле уже снято несколько документальных и художественных фильмов.