Шедевр на мобильный: режиссер «Ла-Ла Ленда» снял короткометражку на iPhone

В Сети появился новый фильм, который снимали только на iPhone. Короткометражка продолжительностью чуть более девяти минут расскажет о каскадере. Впрочем, название картина получила такое же — «Каскадер». В главной роли — Том МакКомас. Он был дублером героев в сериалах «Полиция Чикаго», «Бэтвумен» и других.

Идею создать фильм только при помощи телефона претворил в жизнь Дэмьен Шазелл, который получил известность благодаря «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнду». Все сцены он снимал только на iPhone 11 Pro, поэтому кадры картины получились вертикальными.

Ранее было известно, что проектом Шазелл занялся еще в 2018 году. Сейчас режиссер работает над картиной «Вавилон». В картине об истории Голливуда снимаются Эмма Стоун и Брэд Питт.