Неожиданно, но факт: Майкл Джексон мечтал о роли в блокбастере «Люди Икс»

Фильмография Майкла Джексона могла бы быть больше. Еще в 1999 году он грезил сняться в ленте «Люди Икс». Причем, сыграть ни кого-нибудь, а самого Чарльза Ксавье. Как сообщает The Hollywood Reporter, музыкант встречался с продюсером картины Лореном Шулером Доннером.

Джексона не смутило даже то, что Ксанье – пожилой светлокожий мужчина. Он был настойчив и заверял, что сможет играть в гриме. А в качестве доказательств показал свой короткометражный фильм «Майкл Джексон: Призраки», где сыграл как раз-таки подобного героя – светлокожего мэра. Но, 20th Century Studios не впечатлились стараниями поп-короля. В итоге, роль Ксанье была отдана Патрику Стюарту.

Впрочем, на этом актерская карьера Джексона не завершилась. В 2002 году на экраны вышел фильм «Люди в черном – 2» Стивена Спилберга. Певец сыграл в нем роль кандидата в агенты М.