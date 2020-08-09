Продолжение каких советских мультиков мы увидим скоро на экране

«Умка»

Медвежонка Умку перерисовали еще в 2019 году. К 50-летию выхода легендарного советского мультика от Владимира Пекаря и Владимира Попова под Новый год в YouTube был выложен семиминутный ролик «Умка на елке» — абсолютно новый мультик про Умку от «Союзмультфильма». По сюжету медвежонок, спрятавшийся в вертолете, отправляется на поиски друга чукчи. Это своего рода развитие сюжета мультфильма 1970 года «Умка ищет друга» — продолжения канонического «Умки». Короткометражку посмотрели более 5 млн раз, поэтому мультипликаторы решили продолжить работу над проектом. Теперь художники и сценаристы принялись разрабатывать вселенную обновленного Умки.

Уже придуманы общие законы функционирования мультвселенной, характеристики персонажей и система их взаимоотношений. Пишутся сюжеты первых серий. Наверняка появятся в анимационном сериале и новые герои, ведь в «Умке на елке» уже действовали капитан ледокола, на котором приплыл медвежонок, и робот, распределяющий грузы на полярной станции (наш ответ «Валли»).

Что касается актеров. В советской версии «Умки» медвежонка озвучивала Маргарита Корабельникова, маму Медведицу — Варвара Попова и Вера Васильева, а его веселого друга с раскосыми глазами — Клара Румянова. Пока еще неизвестно, кто выступит в качестве актеров озвучания новых серий. Но, к примеру, в «Умке на елке» главного героя и его маму озвучила актриса Лариса Брохман (солистка бард-трио «Мультики»), а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила Лариса Долина (вслед за Аидой Ведищевой). Не исключено, что они же будут работать и в мультсериале. Было бы логично.

«Ну, погоди!»

Новые серии, то есть продолжение того самого «Ну, погоди!» (1969) Вячеслава Котеночкина, обещают представить в этом году. Анимационный сериал исполнят в формате квази-3D (персонажей отрисовали объемными), и в нем тоже появятся новые герои. Они станут маскотами, то есть талисманами, горнолыжного курорта «Роза Хутор». Их будет трое. Ботаник и хакер — ежик Шу, отвечает за высокие технологии. Спортсмен — барсук Тим, олицетворяет традиции, надежность и безопасность. Красивая и энергичная косуля Уля в модных рваных джинсах и изумрудной олимпийке излучает позитив и эмоции. В условиях горнолыжного курорта новые персонажи будут гонять на сноубордах и горных лыжах, популяризируя зимние виды спорта. Первый сезон включит 26 серий по 7 минут.

Обновятся и образы главных персонажей — Волка и Зайца. По поводу второго создатели все еще молчат, а вот эскизы внешнего вида первого уже представлены. Новый Волк выглядит как модный герой, одетый то ли в куртку-бомбер, то ли в гавайку, джинсы-дудочки, которые оголяют щиколотки, и белые кроссовки. Словом, все, как сейчас молодежь носит. С прической еще не определились — мультипликаторы сделали порядка полусотни рисунков, из которых выбирают финальный вариант. Несмотря на продвинутый вид, Волк по-прежнему будет символизировать плохое начало — об этом говорят его сдвинутые брови.

Новое «Простоквашино»

Продолжение мультипликационной саги «Трое из Простоквашино» (1978) Владимира Попова вышло в 2018 году. Новый мультсериал назвали просто «Простоквашино» — героев слегка перерисовали, придав им современный облик, а озвучили их Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), Гарик Сукачев и Павел Деревянко (оба — пес Шарик), Антон Табаков (кот Матроскин), Леша Онежен (Дядя Федор) и другие артисты. Поскольку киностудия отрисовала целых 32 шестиминутные серии, в них, разумеется, начали вводить и новых героев. Некоторых — на постоянной основе, некоторых — разово.

Так появилась Вера Павловна (Беата Сухова) — сестра Дяди Федора. Да, именно сестра. Скорее всего, сценаристы зачитывались в школе Чернышевским, у которого в романе «Что делать?» фигурировала Вера Павловна Розальская со своими снами. Только так можно объяснить, почему папу «Павловны» зовут Дмитрием. В книге Успенского родители Дяди Федора — Римма и Дмитрий Свекольниковы. К брату в Простоквашино Вера Павловна прибыла в посылке — сбежала от родителей, как Дядя Федор в свое время.

У девочки есть маленький друг, неговорящий грызун Тама-Тама. Непонятного генезиса зверек похож то ли на белку, то ли на лису, он появился из забытой печки в доме Дяди Федора. В хозяйстве Тама-Тама проявила способности Леонардо Да Винчи: собрала солярий, летающее кресло, пояс для похудения Матроскину и блинницу.

А еще для пятерки главных героев папа и мама наняли домоуправительницу. Няня Маргарита Егоровна (Татьяна Васильева) раньше пела в Доме культуры и почти сразу очаровала почтальона Печкина. Он называет зазнобу Марго, а дети — Маргарита Мегеровна.

Веяния времени не могли обойти Простоквашино. Так в доме появилась умная колонка Анфиса (Юлия Яблонская) — розовый прибор читает стихи, считает расходы на электричество и работает голосовым помощником, даже когда никто не просит о помощи. В одной из серий появляется забытый Слон (Александр Плющев) — он сидит в поле, поскольку цирк, где он работал, уехал, а его оставили. Главные герои помогли найти ему потерянный бивень, после чего довольный слон показал цирковую программу.

Посмотреть новые серии мультфильмов «Простоквашино» и «Умка на льдине» можно на официальном канале «Союзмультфильма» в YouTube. Скоро там же — продолжение «Ну, погоди!».

На подходе мощный локомотив из новых серий нашей анимационной классики со свежими героями и современной подачей. «Телепрограмма» рассказывает о трех проектах, которые уже перезагружены.