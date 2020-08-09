Путаны на экране от Гурченко до Горбачевой

«Чики» (2020)

Один из самых свежих и резонансных сериалов о приключениях четырех подруг, решивших завязать с темным прошлым и открыть спортклуб в маленьком южном городке. Перенимая опыт «Интердевочки» и «Точки», Ирина Горбачева с практически дебютантками Варварой Шмыковой, Ириной Носовой и Аленой Михайловой не без густого юмора создали четыре самобытных образа проституток, в которых и влюбиться несложно. Каждая из них мечтает об отказе от прежних грехов, пробует принять себя и перезагрузить матрицу как умеет.

Элитные, валютные, «плечевые» и другие разновидности девочек по вызову всегда присутствовали как в жизни, так и соответственно в кино и сериалах. «Телепрограмма» вспоминает наиболее яркие образы путан, которые воплощали известные советские актрисы (о ужас, даже Людмила Гурченко!).

«Гулящая» (1961)

Экранизация украинского романа Панаса Мирного «Повія» («Проститутка») 1883 года. Да, блестящая Людмила Марковна тоже сыграла девушку с пониженной социальной ответственностью. Как понятно из названия картины, главная героиня, как в народе говорят, «слаба на передок». Христина (Людмила Гурченко) алчет сладкой жизни, поэтому перебирается из деревни в город и идет по рукам состоятельных господ. Ну а что, классовое неравенство может быть показано и таким образом! Хотя действие происходит в темные времена царизма, все мы понимаем — причиной падения девушки стали именно заскорузлые стереотипы аристократии, пробиться сквозь которые порядочной Христине из деревни было невозможно.

«Интердевочка» (1989)

Визитная карточка проституток советского времени — драма Петра Тодоровского по повести Владимира Кунина. Фильм по сути реабилитировал представительниц первой древнейшей. Вспомним только, какие актрисы сыграли «валютчиц»: Елена Яковлева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова, Татьяна Агафонова — цвет советского кино! Картина стала лидером проката и показала, что нелегкая доля путан может быть следствием несбывшейся мечты о любви. При определенной оптике образы девушек, стремящихся за границу, рифмовались с тогдашним статусом разваливающейся страны.

«Точка» (2006)

Фильм Юрия Мороза стал своего рода ответом «Интердевочке», потому что в нем девочек с «точки» тоже сыграли молодые и красивые актрисы, ставшие чуть позже суперзвездами: Дарья Мороз, Анна Уколова, Виктория Исакова. В этой картине торговля телом тоже рассматривается через призму трагических обстоятельств: одной, выросшей в семье алкоголиков, надо поставить на ноги младшего брата, другую изнасиловал отчим, после чего она потеряла ребенка, третью спасают от суицида после аборта и тоже берут на «точку». Словом, выхода у них как будто и не было.

«Огни притона» (2011)

Один из немногих фильмов Александра Гордона был снят по повести его отца Гарри Гордона. И опять в роли путан красивейшие и популярные теперь российские актрисы: Анна Слю и Катерина Шпица. Руководит борделем, в котором работают девушки, героиня Оксаны Фандеры. Все они живут душа в душу и гостеприимно принимают типичных клиентов Одессы 50-х: фарцовщика, прокурора, председателя колхоза и так далее.«Лиля навсегда» (2002)

Пронизанная безысходностью шведская драма режиссера Лукаса Мудиссона, решившего показать судьбу 16-летней девочки Лили (Оксана Акиньшина), которая мечтает сбежать из СССР в Америку, куда улетела с любовником ее мать. Бросив школу, она начинает заниматься проституцией, знакомится с парнем, который обещает ей новую жизнь в Швеции (США неактуальны — мать от нее отказалась). Девушка верит, летит в другую страну по поддельному загранпаспорту и попадает в лапы сутенера. Круг замыкается.