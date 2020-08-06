Ура! Какие фильмы выйдут в кинотеатрах в начале августа

«Неистовый»

Для России, массовая автомобилизация которой началась сравнительно недавно, дорожные конфликты, перерастающие в откровенную уголовщину, все еще остаются явлением будничным. Америка за рулем уже больше ста лет, там давно ездят спокойно и по правилам, как бы нас ни пытались разубедить в этом авторы «Форсажа».

Именно поэтому стычка одного водителя с другим — достаточный для заокеанских сценаристов повод сесть за работу. Мол, смотрите, что творится! А давайте представим, что у одного из участников ссоры не все дома, как, например, у персонажа Рассела Кроу в триллере «Неистовый». Тут-то и начнется кровавое веселье! Ну а жертвой «неистового», которого следовало бы при более точном переводе названия окрестить неуравновешенным, становится мать-одиночка, на светофоре посмевшая слишком громко побибикать. Таких оскорблений, конечно же, настоящие маньяки не прощают.

«Неистовый» (оригинальное название — Unhinged), 2020, США, триллер.

Режиссер: Деррик Борте. В ролях: Рассел Кроу, Карен Писториус.

В российском прокате с 6 августа.

«Побег из Претории»

В наше время, когда за недостаточно уважительное отношение к темнокожим легко можно получить по наглой белой морде, фильмы об угнетении черных выглядят трогательными сказками, а их герои — добрыми Иванушками, идущими на Змея Горыныча с голыми руками. Как раз таким Иванушкой кажется персонаж Дэниела Рэдклиффа в картине «Побег из Претории» — молоденький очкарик разбрасывает антирасистские листовки на улицах южноафриканских городов, забыв, что на дворе конец 70-х и Мандела еще не победил.

Приговоренному к 12 годам тюрьмы парню пригодилась бы волшебная палочка, но в данном случае звезда фильмов о Гарри Поттере пытается обойтись самодельными деревянными ключами — именно с их помощью герой Рэдклиффа намерен обрести свободу.

«Побег из Претории» (оригинальное название — Escape from Pretoria), 2020, США — ЮАР, драма.

Режиссер: Френсис Аннан. В ролях: Дэниел Рэдклифф, Даниэль Уэббер.

В российском прокате с 1 августа.

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«В ожидании варваров»

Драма в «Ожидании варваров» снята по одноименному роману-бестселлеру, действие которого разворачивается в некой Империи. Ее подданных постоянно пугают угрозой нашествия злых чужаков и тем самым укрепляют режим, который так и тянет назвать тоталитарным. Авторы экранизации от первоисточника практически не отходят и, выражаясь болельщицким языком, топят за правильные вещи — свобода, равенство, братство. Однако зрителей, скорее всего, заинтересует не столько демократический посыл картины, сколько появление в ней Джонни Деппа в роли жестокого солдафона.

«В ожидании варваров» (оригинальное название — Waiting for the Barbarians), 2019, Италия — США, драма.

Режиссер: Сиро Герра. В ролях: Марк Райлэнс, Джонни Депп.

В российском прокате с 6 августа.