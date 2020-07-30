Насекомым в Австралии дали имена в честь персонажей комиксов Marvel

Неожиданные новости из Австралии, там решили лишний раз подчеркнуть заслуги студии Marvel. Всем известно, что на материке очень много представителей фауны, многие из которых до сих пор не имеют своих официальных названий. Чтобы исправить это недоразумение государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (Csiro) решило позаимствовать популярные имена из комиксов.

Так, например, одну из мух назвали Дэдпул, потому что узор на ее спине очень напоминает маску говорливого супергероя. Еще одно летающее насекомое назвали в честь Черной вдовы, по научному Daptolestes feminategus, что переводится как «женщина в черной коже». Так как мух в стране много, то нашлась одна и для Локи, а также для Тора.

Подарили одно насекомое и создателю комиксов, Стэну Ли. Официальное название летающего существа Daptolestes leei переводится как «белые усы с темными очками», сообщает BBC.