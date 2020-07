Студия Marvel планирует снять полнометражный фильм про умного Халка

Судя по последним новостям, студия Marvel планирует начать работу над новым фильмом о супергерое из комиксов.

На этот раз история коснется так называемого умного Халка, который впервые появился в картине «Мстители: Финал». Дело в том, что ранее зеленый увалень был неконтролируемым монстром, опасным как ля себя, так и для окружающих, но внезапно две личности героя слились воедино и получился огромный, но умный герой, с кожей серого оттенка.

Зрителям так и не объяснили, как именно получилось это чудесное преображение, вот студия Marvel и решила рассказать об этом фанатам комиксов, сообщает издание We Got This Covered. Действие картины будет происходить между событиями «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Точная дата премьеры и подробности сюжета пока неизвестны, так же как и в секрете хранится актерский состав.