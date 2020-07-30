Звезда сериала «Пацаны» тайно снялся в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Карл Урбан даже произнес одну фразу, хотя большинство фанатов его не узнало.

Серия фильмов «Звездные войны» это отличная возможность для известных актеров немного подурачиться и сняться в небольших ролях. Все дело в имперских штурмовиках — эти солдаты постоянно носят белую броню и маски, полностью закрывающие их лица, за которыми может скрываться буквально любая знаменитость.

Так актер Карл Урбан, звезда супергеройского сериала «Пацаны», признался, что он тоже получил роль в последнем фильме «Скайуокер. Восход» и даже произнес одну фразу, но никто из фанатов его не узнал.

Дело в том, что актер случайно попал на съемочную площадку фильма, просто зашел в гости к режиссеру Джей Джей Абрамсу. Но на него тут же надели костюм штурмовика и подготовили к пятисекундной роли, во время которой Урбан просто стоит, а позже произносит два слова — «Рыцари Рена», сообщает издание Digital Spy.

Отрывок с «речью» актера можно посмотреть в ролике.