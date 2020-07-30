Сценарист фильма «Человек из стали» заявил, что у проекта была альтернативная концовка

Как рассказал сценарист супергеройского проекта «Человек из стали» Дэвид Гойер, у фильма всегда была альтернативная концовка, на всякий случай. Все же образ героя, знакомый всем с детства, не слишком хорошо сочетался с финальными моментами картины, когда Супермен собственными руками убивает предпоследнего представителя своей расы. Так что для зрителей изначально готовили и другой, более позитивный вариант развития конфликта.

В другой версии Супермен не убивал генерала Зода, а использовал специальную капсулу на корабле пришельцев, чтобы заморозить своего врага и отправить его в дальний космос. Однако в ходе долгих обсуждений было принято решение оставить более жесткий финал, который многие зрители приняли неоднозначно. Но режиссер Зак Снайдер известен своим мрачным повествованием, так что ничего удивительного в поступке Супермена нет.

Напомним, фильм «Человек из стали» вышел в прокат летом 2013 года, а никакой информации о продолжении до сих пор нет.