Историческое решение: студия Universal может изменить будущее мирового кинематографа

Компания получила возможность показывать свои проекты на видеоплатформах всего через через 17 дней после релиза в кинотеатрах.

Война между AMC и Universal закончилась еще до того, как она действительно началась, поскольку два киногиганта заключили новый контракт, который может изменить будущее кинематографа. Кинобизнес меняется быстрыми темпами на фоне пандемии коронавируса, которая закрыла кинотеатры по всему миру.

Через три месяца после того, как AMC Theatres, крупнейшая театральная сеть США, объявила, что откажется от показа фильмов, выпущенных Universal Pictures, обе компании заключили сделку, позволяющую Universal films снова выступать на площадках AMC.

Universal теперь имеет право выпускать свои фильмы на стриминговых видеоплатформах всего через 17 дней после показа в кинотеатрах, сообщает издание The New York Times. Компания также может выбирать, какие фильмы она решит выпустить в цифровом виде в течение этого короткого периода времени и расширить это окно для некоторых из своих более крупных франшиз.

Напомним, ранее это окно составляло три месяца, именно столько фильм должен был идти в кинотеатрах, прежде чем его разрешали показывать на потоковых платформах.

Студия Universal контролирует крупные франшизы, такие как «Тролли», «Форсаж», «Мир Юрского периода» и «Гадкий Я».