«Довод» все же покажут в Китае, правительство решило не мешать прокату блокбастера

Многие кинотеатры в стране уже открылись, но требования в них все еще суровые.

Фильм «Довод» все же прошел получил одобрение правительства для театрального релиза в Китае. Даже появился плакат на китайском языке, на котором слоган «Время истекает» заменили на призыв вернуться в кинотеатры, что примерно переводится как «каждая секунда на счету, возвращайтесь в кинотеатры».

Китайские кинозалы вновь открылись в регионах с низким риском коронавируса еще 20 июля, заработав за первые выходные 12,6 миллиона долларов. В настоящее время около 44% кинотеатров вернулись в бизнес, но им пришлось работать всего на 30% от своей прежней мощности, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, а также сократить общее количество показов до половины.

Кроме того, руководство по возобновлению работы, выпущенное национальным бюро кино Китая требует, чтобы кинотеатры не показывали фильмы продолжительностью более двух часов, что потенциально может создать проблемы для «Довода», который идет 2 часа и 31 минуту.

Однако вскоре эта директива была опровергнута, власти Китая согласились показать множество фильмов продолжительностью более двух часов. К ним относятся «Гарри Поттер и философский камень», а также «Интерстеллар» Нолана — в настоящее многие картины запланированы на театральный повторный показ, который начнется в августе.

Все восемь фильмов серии «Гарри Поттер» идут более двух часов, но все они в настоящее время демонстрируются в рамках Шанхайского международного кинофестиваля, сообщает издание Variety.