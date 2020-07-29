«Люк Бессон рыдает»: Александр Петров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»

В ночь на 29 июля популярный актер Александр Петров поделился с подписчиками в Instagram фото, на котором он копирует образ Жана Рено из культового фильма «Леон» 1994 года. 31-летний артист одет в темный костюм, шапочку и круглые очки. Он стоит с сумкой, а рядом с ним молодая продюсер Настя Сайфулина держит в руках подушку и растение в горшке.

Актер объяснил своим подписчикам, что это не съемки фильма и не подготовка спектакля, а просто дружеский прикол. Но на видео, которое опубликовала у себя на странице Сайфулина, видно, что парочка достаточно тщательно готовилась к этому пародийному кадру.

«Люк Бессон рыдает. Ошибся он в 1994-ом в кастинге, — пишет девушка. — А я считаю, что если присоседиться к артисту Петрову, который реально снимался у Бессона в «Анна», то и меня заметят».

«Далеко тебе, Саша, до Леона», — написал в комментариях один из подписчиков Петрова. «Очень согласен! Он вышел в 94-ом. Далеко. Мне было 5 лет», — ответил ему актер.

Напомним, что «Леон» не раз занимал места в рейтингах лучших фильмов всех времен. Для известной голливудской актриса Натали Портман картина стала кинодебютом.