Теперь уже точно: объявлена официальная дата премьеры фильма «Довод» в России

Студия Warner все же сдалась и назначила очередную дату релиза долгожданного блокбастера «Довод» режиссера Кристофера Нолана. Примечательно, что первые показы состоятся в разное время, в зависимости от страны. Так, 26 августа картину увидят зрители Италии, Украины, Франции, Великобритании и Голландии. А вот жителям Америки повезло значительно меньше, там релиз состоится лишь 2 сентября, все из-за коронавируса, который до сих пор не побежден.

А как же Россия? Да, нас опять обделили, показы начнутся не ранее 10 сентября, так же как и в Казахстане и Азербайджане. Однако с жителями Китая все и вовсе непонятно. Дело в том, что в стране запрещены к показу фильмы, хронометраж которых превышает два часа, а «Довод» идет два с половиной. Картину могут разделить на две части, или же просто ждать снижения требований для прокатчиков, сообщает издание Variety.

Напомним, «Довод» должен был выйти еще 17 июля, но началась эпоха переносов, сначала на первое августа, а потом и на двенадцатое.