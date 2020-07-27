Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен и народов

На этот раз режиссер не включил в список «Социальную сеть».

Квентин Тарантино как-то раз уже называл лучший фильм всех времен и народов. Тогда его выбор пал на «Социальную сеть» Дэвида Финчера, причем режиссер не стал как-то аргументировать свой выбор, просто заявил, что фильм лучший и какие-то подтверждения не требуются. Но журналистам одного фильма недостаточно, так что создателя «Криминального чтива» настоятельно попросили назвать хотя бы 10 картин, в итоге получили все 11.

В списке лучших оказались такие проекты, как «Только ваш», «Кэрри», «Пять гробниц по пути в Каир», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол», «Рио Браво», «Челюсти». И на вершине рейтинга, нет, вовсе не «Социальная сеть», о ней Тарантино давно забыл. Лидером оказалась картина «Хороший, плохой, злой» режиссера Серджио Леоне.

По словам режиссера, именно Леоне оказал наибольшее влияние на всех хороших киноделов, начиная с начала 90-х, сообщил Квентин журналистам издания Far Out Magazine.