Дуэйн Скала Джонсон мог сняться в фильме «Чарли и шоколадная фабрика»

Дуэйн Скала Джонсон известен своим брутальным внешним видом, благодаря чему его часто можно встретить в боевиках. Однако кто бы мог подумать, что актеру предлагали роль добряка Вилли Вонки в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», которую в итоге отдали Джонни Деппу. Создатели проекта на полном серьезе рассматривали Джонсона в качестве исполнителя главной роли, если бы с основным кандидатом что-то не сложилось.

Скала вспомнил этот эпизод из своей кинокарьеры и поделился отрывком из фильма с подписчиками в Instagram. Правда, на видео немного не тот фильм, в котором предлагали сняться ему, а оригинал «Шоколадной фабрики» родом из 1971 года.

Как рассказал актер, в тот момент он с энтузиазмом воспринял это предложение и даже хотел сняться в картине. Но, к сожалению для Джонсона, Депп от роли отказываться не стал.