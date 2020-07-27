Том Круз и Брэд Питт могли стать главными героями фильма «Ford против Ferrari»

Увы, в 2013 году на создание картины просто не хватило денег.

Как оказалось, популярный фильм «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом изначально должен был быть совсем иным. Режиссер Джозеф Косински хотел экранизировать книгу «На полной скорости» автора Эй Джей Байми и даже подобрал актеров на главные роли — Тома Круза и Брэда Питта.

Все шло неплохо, ровно до момента знакомства со сценарием в 2013 году. Но в результате проект пришлось отменить по банальной причине — нехватка денег. Тем не менее киностудия решила дать фильму второй шанс в 2018-м, тогда режиссером стал Джеймс Мэнголд и актеры на главные роли были выбраны уже иные, Дэймон и Бэйл. Актерский дуэт оказался так хорош, что лента удостоилась четырех номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука».

Сам Джозеф Косински оценил работу своего коллеги и отметил, что ему было немного необычно видеть, как кто-то другой заканчивает работу над твоим проектом, сообщает издание Collider.