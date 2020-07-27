«Теперь я играю роли, которые хочу»: актриса, сменившая кино на порно, не пожалела о своем выборе

43-летняя Мейтленд Уорд гордится множеством фанатов, хотя перестала сниматься в фильмах и сериалах более десяти лет назад.

43-летняя американская актриса Мейтленд Уорд опубликовала провокационную колонку на сайте The Daily Beast. Около десяти лет женщина снималась в кино, а потом ушла в порноиндустрию, и теперь признается, что ничуть не жалеет об этом решении.

Вы можете помнить эту красотку по фильму «Белые цыпочки», сериалам «Парень познает мир» и «Правила совместной жизни». Но в 2007 году она ушла из актерской профессии. И все бы забыли о ней, если бы в 2013-ом она не вернулась бы в образе эро-блогера. Женщина стала несколько раз в неделю выкладывать «горячие» снимки в купальниках и нижнем белье. В Instagram на нее подписаны почти полтора миллиона человек.

Новая стезя привела к тому, что год назад Мейтленд начала сниматься в фильмах для взрослых и уже в январе 2020-го получила ряд наград, как порноатриса.

В своей колонке миссис Уорд пишет, что когда-то юные фанаты подходили к ней за автографом, узнавая ее по сериалу Disney. Теперь же она популярна, скорее, у взрослых мужчин, часть которых является теми самыми детьми, только выросшими. Женщина поделилась, что ее часто спрашивают: не боится ли она, что уход во взрослые фильмы закрыл для нее двери в мейнстрим кино. В ответ она уверят, что обыкновенные фильмы и погубили ее как актрису. Рамки жанров, в которых она могла сыграть все больше сжимались, и ей стало скучно в конце карьеры. В 30 лет ей уже говорили, что она не может быть сексуальной, и на съемочных площадках полно красавиц помоложе. Сейчас женщина радуется, что не слушала этих людей.

«Теперь я играю роли, которые хочу. Я могу быть и темной, и загадочной, и сексуальной. Мне предоставлена ​​свобода найти свой собственный голос, а этого мейнстрим зачастую не позволяет делать, — пишет актриса. — Теперь пришло время разрушить стены. Пришло время, чтобы порно стало мейнстримом, и мейнстрим принял порно».

Возможно, это огорчит некоторых читателей, но добавим, что артистка замужем и уже довольно давно.