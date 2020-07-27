«Я бы лучше взорвал все к чертовой матери»: Зак Снайдер эмоционально высказался по поводу работы своего коллеги

Как выяснилось, Зак Снайдер буквально ненавидит оригинальную версию фильма «Лига справедливости». Во время мероприятия Justice Con режиссер заявил, что не будет использовать наработки Джосса Уидона. Хотя напрямую работу своего коллеги он не обсуждал, но отметил, что крайне недоволен результатом.

«Я бы лучше взорвал все к чертовой матери», — эмоционально высказался Зак.

Как рассказал Снайдер, он сделает все, что может, чтобы не использовать ни один из кадров созданных Уидоном. Режиссер заявил, что он лучше бы сжег всю ленту и полностью уничтожил ее, чем использовал бы в создании режиссерской версии наработки своего коллеги.

Напомним, Снайдер был вынужден покинуть проект почти перед самым его завершением, когда в его семье произошла трагедия — погибла дочь режиссера. Место руководителя занял Джосс Уидон, который снял картину совсем не так, как задумывалось изначально. В итоге фанаты так сильно настаивали на первоначальной версии супергеройской картины, что студия HBO Max все же решила выпустить ее, релиз состоится в 2021 году.