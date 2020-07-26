Черный Супермен: в Сети появился отрывок из режиссерской версии фильма «Лига справедливости»

В ролике один из главных героев показывает свой, весьма необычный, костюм.

В Сети появился первый отрывок из долгожданной режиссерской версии фильма «Лига справедливости». В данный момент режиссер Зак Снайдер активно работает над созданием абсолютно новой версии известной картины. И судя по первому видеоролику, изменения зрителей ждут масштабные.

В видео Генри Кавилл в роли Супермена прилетает к дворецкому Бэтмена, Альфреду. Этой сцены не было в оригинальном фильме и более того, на Супермене новый, полностью черный костюм. В первой версии «Лиги справедливости» Супермен носил вполне стандартный наряд сине-красного цвета. Вероятно, такие изменения в костюме героя помогут придать фильму чуть больше мрачности.

Напомним, новая версия «Лиги справедливости» будет идти более трех часов и выйдет в сервисе HBO Max ближе к лету следующего года.