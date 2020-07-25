Тем временем его фильм «Довод» может выйти в некоторых странах этим летом.

Режиссер Кристофер Нолан поделился списком своих любимых фильмов с журналистами издания Far Out Magazine. Режиссер не поленился и составил список аж из тридцати картин, большинство из которых, как и ожидалось, были сняты много лет назад, а вот с современными лентами всемирно известный продюсер не в ладах.

В рейтинге лучших оказались такие проекты, как «Чужой», «2001: Космическая одиссея», «12 разгневанных мужчин», «Бегущий по лезвию», «Близкие контакты третьей степени», «Спасти рядового Райана» и многие другие, менее известные проекты.

Тем временем с новым творением Нолана, фильмом «Довод», творится что-то непонятное. Как сообщает издание Variety, вероятно релиз блокбастера все же состоится этим летом, но не во всем мире, а лишь в некоторых странах. Причиной для такого решения стало открытие кинотеатров в странах Азии, которое состоялось на прошлой неделе.