Хуже оригинала: киноэксперты составили рейтинг самых недооцененных сиквелов

Пока премьеры крупных блокбастеров перенесены почти на зиму, а кинотеатры все еще закрыты, эксперты издания Collider решили составить рейтинг самых недооцененных сиквелов, то есть продолжений популярных картин. Всего в списке 13 фильмов и вполне вероятно, что многие из них вы не видели.

В рейтинге оказался даже проект «Бегущий по лезвию 2049», который хоть и был хорошо встречен критиками и зрителями, но всемирную популярность не обрел. Занятно, что и первый фильм получил свой легендарный статус только спустя много лет после выхода на экраны.

Также в рейтинге оказался новогодний ужастик «Гремлины 2: Новенькая партия», который однако любят показывать на центральных каналах в канун Нового года.

«Психо 2», «Новые приключения Билла и Теда», «Аладдин и король разбойников», «Соседи. На тропе войны 2» и «Шанхайские рыцари» — все эти проекты зрители не оценили по достоинству, а зря.