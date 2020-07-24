Екатерина Гусева стала царицей в виртуальной реальности

Проект виртуальной реальности снимали в резиденциях Петра III и Екатерины II. Актриса Екатерина Гусева делилась кадрами со съемочной площадки в своем Instagram.

«Картина будет выполнена в VR-формате и станет уникальным путешествием во времени, а сюжет расскажет о малоизвестных эпизодах жизни императрицы в Ораниенбауме», — подписала актриса одну из публикаций.

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Режиссер и продюсер новомодного формата VR Михаил Антыков и Сергей Захаров уже сделали одну работу в таком же ключе. Она называется «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве».