Тимур Бекмамбетов закончил работу над фильмом «#хочувигру»

Картина докажет, что общение в социальных сетях не всегда безопасно.

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил об окончании съемок своего нового проекта. Фильм называется «#хочувигру» и посвящен недавним событиям, связанным со смертельно опасной игрой, распространяемой в социальных сетях.

Сюжет рассказывает историю простой девочки, которая желает сама разобраться в неожиданной смерти своей сестренки. В результате она и сама становится участницей опасного мероприятия, надеясь изнутри остановить кураторов смертельных групп в социальных сетях.

Картина снята в современном формате screenlife, то есть вся история записана не на профессиональное оборудование, а на камеры смартфонов и ноутбуков, которыми пользуются главные герои картины. Такой подход позволяет сильно снизить затраты на производство, хотя качество картинки может хромать.

Режиссером проекта выступила Анна Зайцева, для нее фильм «#хочувигру» является дебютом и ранее созданием крупнобюджетных картин она не занималась.

Фильм должен выйти одновременно в формате сериала и полнометражной картины. Также «#хочувигру» покажут как в кинотеатрах, так и в онлайн-сервисах. Точная дата релиза пока неизвестна, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».