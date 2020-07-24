Вечное ожидание: киностудии массово переносят релизы своих блокбастеров

Голливудские премьеры уже точно не появятся в кинотеатрах этим летом.

Вслед за «Доводом» Кристофера Нолана, начинается новая волна переносов кинопремьер Голливуда. Если вы надеялись в этом году познакомиться с какими-либо долгожданными новинками, вероятно, эта новость вас сильно расстроит.

Издание Variety сообщает, что новый хоррор «Тихое место 2», а также эффектный боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик» уже точно не выйдут раньше следующего года. Но есть и маленькая хорошая новость: обновленные приключения очень быстрого синего ежа Соника появятся в кинотеатрах весной 2022 года.

Компания Sony Pictures решила не отставать от своих коллег, так что «Человек-Паук-3» выйдет на экраны лишь 17 декабря 2021 года, хотя изначально релиз должен был состояться осенью, а еще ранее — летом.

Последние неприятные сюрпризы на сегодня от студии Disney, фильм «Мулан» просто остался без даты выхода, «Аватар-2» отодвинули на зиму 2022 года. Зато хоррор «Новые мутанты» обещают выпустить в срок, в конце лета этого года.