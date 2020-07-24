Виктория Толстоганова опубликовала кадр со съемочной площадки сериала «Мертвые души»

На фотографии уместились сразу несколько звезд российского кино.

Виктория Толстоганова продемонстрировала фотографию со съемочной площадки новых «Мертвых душ». Актриса порадовала уникальным кадром своих подписчиков в Instagram.

На фото звезда отметила режиссера проекта, Григория Константинопольского, а также актеров Александра Робака, которому досталась роль Собакевича и Евгения Цыганова, который исполняет роль Чичикова.

Проект станет современной адаптацией классического произведения Гоголя. Съемки должны были начаться еще в мае, но коронавирус внес в творческий процесс свои, не самые приятные правки.

Напомним, Виктория Толстоганова за свою актерскую карьеру проявила себя в таких проектах, как «Остановка по требованию», «Антикиллер», «Утомленные солнцем – 2: Предстояние» и во многих других фильмах, полюбившихся российским зрителям.