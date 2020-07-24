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Звездная парочка: Валерия Ланская известила о старте съемок нового проекта с Дмитрием Миллером

Актриса поделилась подробностями со своими подписчиками в Instagram.

Звездная парочка: Валерия Ланская известила о старте съемок нового проекта с Дмитрием Миллером
Валерия Ланская. Фото: instagram.com/valerielanskaya

Валерия Ланская объявила о начале съемок нового кинопроекта. Актриса опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram интригующую фотографию с коллегой, Дмитрием Миллером.

«Мы с Дмитрием Миллером поехали! Новая история. «Закаты и Рассветы», режиссёр Руслан Паушу» — подписала кадр звезда.

Подробностей нового проекта пока нет, неизвестно даже фильм это будет или полноценный сериал. Однако подписчики Ланской с радостью встретили новость о новой работе своего кумира и поздравили женщину в комментариях.

Напомним, Валерия Ланская за свою актерскую карьеру снялась в таких проектах, как «Есенин», «Заяц над бездной», «Тёмный мир: Равновесие» и во многих других.

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