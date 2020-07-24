Звездная парочка: Валерия Ланская известила о старте съемок нового проекта с Дмитрием Миллером

Валерия Ланская объявила о начале съемок нового кинопроекта. Актриса опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram интригующую фотографию с коллегой, Дмитрием Миллером.

«Мы с Дмитрием Миллером поехали! Новая история. «Закаты и Рассветы», режиссёр Руслан Паушу» — подписала кадр звезда.

Подробностей нового проекта пока нет, неизвестно даже фильм это будет или полноценный сериал. Однако подписчики Ланской с радостью встретили новость о новой работе своего кумира и поздравили женщину в комментариях.

Напомним, Валерия Ланская за свою актерскую карьеру снялась в таких проектах, как «Есенин», «Заяц над бездной», «Тёмный мир: Равновесие» и во многих других.